CHP'li belediyelerde borç bilançosu! 5 yılda rekor artış gösterdi

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla prim borcu olan ilk 5 belediye açıklandı.

Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, bu borçların yüzde 67,7'sinin tek başına CHP'li belediyelere ait olduğu ifade edildi.

CHP'NİN 5 BORÇLU BELEDİYESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira.

5 BELEDİYENİN SON 5 YILDA ARTAN PRİM BORÇLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan prim borcu 5 yılda 885 kat artış gösterdi.

Şubat 2019'da 6,1 milyon olan borç Mart 2024'TE 5,4 milyar liraya çıktı

5 YILDA 25 KAT ARTIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 5 yılda 25 kat artış gösterirken, 2019'da 160,4 milyon lira olan borç 2024'te 5,7 milyar liraya ulaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 5 yılda 9 kat arttı.

İBB'NİN BORCU 5 YILDA 46 KAT ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 2019'da 70,8 milyon lirayken, 2024'te 3,3 milyar liraya çıktı. İBB'nin borcu 5 yılda 46 kat artış gösterdi.

ŞİŞLİ'DE 5 YILDA 13 KAT ARTIŞ

Şişli Belediyesi'nin SGK prim borcu ise 5 yılda 13 kat artarak 1,8 milyar lira oldu.