CHP'li belediyelerde borç bilançosu! 5 yılda rekor artış gösterdi

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en fazla prim borcu olan ilk 5 belediye açıklandı.
Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, bu borçların yüzde 67,7'sinin tek başına CHP'li belediyelere ait olduğu ifade edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan prim borcu 5 yılda 885 kat artış gösterdi.
Şubat 2019'da 6,1 milyon olan borç Mart 2024'TE 5,4 milyar liraya çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 5 yılda 25 kat artış gösterirken, 2019'da 160,4 milyon lira olan borç 2024'te 5,7 milyar liraya ulaştı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 5 yılda 9 kat arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu 2019'da 70,8 milyon lirayken, 2024'te 3,3 milyar liraya çıktı. İBB'nin borcu 5 yılda 46 kat artış gösterdi.
Şişli Belediyesi'nin SGK prim borcu ise 5 yılda 13 kat artarak 1,8 milyar lira oldu.