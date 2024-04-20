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  • CHP'li belediyelerde eş-dost atamalarına tepki yağdı: Lokum dağıtır gibi makam dağıtıyorlar
Güncel

CHP'li belediyelerde eş-dost atamalarına tepki yağdı: Lokum dağıtır gibi makam dağıtıyorlar

CHP'li belediyelerde eş-dost atamaları hız kesmiyor. Son olarak Bornova ve Konak'ta liyakatsiz atamalar yapılınca tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada, 'CHP'de lokum dağıtır gibi eşe dosta makam dağıtılıyor.' yorumları yapıldı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerde eş-dost atamalarına tepki yağdı: Lokum dağıtır gibi makam dağıtıyorlar
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CHP'li belediyelerde yapılan eş dost atamalarına tepkiler çığ gibi artıyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı liyakatsiz atama tartışmalarını gündeme taşıdı. İzmir'in Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya'yı çalıştığı Karabağlar Belediyesi'nden transfer ederek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine getirdi. Damla Çelik Kaya, bu atamanın ardından Eşki ile makamında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Bu fotoğrafın çok uzun bir geçmişi var... Bundan 22 yıl önce birlikte bir yola çıktık. Bugün o yol arkadaşı İzmir'in en büyük ilçelerinden birisine belediye başkanı oldu. Ve o yol arkadaşı bana Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü makamını uygun görerek atamamı istedi."

Damla Çelik Kaya

Ses getirecek başka bir atama haberi de yine İzmir'in Konak Belediyesi'nden geldi. CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi şirketi Merbel'e İyi Parti eski İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ü getirdi. Şirketin genel müdürlük koltuğuna oturan Ükünç bir süre önce İyi Parti'den istifa etmişti.

Koray Ükünç

Ükünç'ün Konak Belediyesi'ne transferinde eski başkan Soyer döneminde büyükşehir belediyesine bağlı İZBELCOM şirketinde genel müdür olarak görev yapan ve 2023 yılı mayıs ayında genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Ersagun Yücel'in etkili olduğu öne sürüldü.

EŞ, DOST, AKRABA NE VARSA...

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgül'ü Karabağlar Belediyesi'nden özel kalem müdürlüğüne transfer etmişti.

TEPKİ YAĞIYOR

CHP'li belediyelerde yapılan eş-dost atamalarına sosyal medyada da tepki geldi. Atamaya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, liyakatsiz atama tartışmalarını gündeme taşıdı.

Sosyal medyada "Çapraz atamalara devam. Lokum dağıtır gibi eşe dosta makam dağıtılıyor", "CHP'li belediyeler liyakatin dibine vuruyor. Yiyin efendiler yiyin. Ailece yiyin! Ne de olsa eş, dost, akraba ne varsa her yer sizlerin aile şirketi ile dolacak", "CHP'de liyakat şov İzmir'den devam ediyor", "Liyakat yerlerde geziyor", "CHP belediyeleri eş-dost, akraba ile dolduruluyor. Liyakat dedikleri bu olsa gerek. Milletin oyuna ihanet ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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