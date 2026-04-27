İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0342
  • EURO
    52,9343
  • ALTIN
    6807.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyelerde ihale ve rüşvet çarkı! Gizli tanık: Fiyatı şişirip rakamlarla oynadılar
CHP'li belediyelerde ihale ve rüşvet çarkı! Gizli tanık: Fiyatı şişirip rakamlarla oynadılar

27 Nisan 2026 Pazartesi 12:32
ABONE OL
Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olarak yer aldığı ve 4'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanıklı dava, ikinci celsesinin ikinci haftasında devam ediyor.

"BÜTÜN İHALELERDE RÜŞVET ÇARKLARI DÖNÜYOR"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik duruşmada gizlenen gizli tanık XYZ "Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı ortaya sermek için ifadelerimi anlattım. Belediye içindeki bütün ihalelerde rüşvet çarkları bir şekilde dönmektedir. Maksat rant elde etmektir. Piyasa değerinin üzerine çıkarılıp daha sonra düşük bir maliyet ile x firmasına verilmesidir. Bazen de rakamlar üzerinde oynanmayarak adet sayısı fazla gösterilerek belediyelere iş verilmektedir" dedi.

  • suç örgütü
  • belediye başkanları
  • rüşvet çarkı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.