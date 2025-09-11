CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir, Murat Uzun ve Nevzet Cebeci partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Uğur Gökdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hakkında açılan davalarda CHP'liler tarafından yalnız bırakıldığını belirtti. Gökdemir şu ifadeleri kullandı; "Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim."

'İLÇE BAŞKANI AYRIŞTIRDI'

Murat Uzun da istifasını sosyal medyadan duyurdu. CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'ı suçlayan Uzun, "Meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli işbirlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Bu anlayışla CHP üyeliğimden istifa ediyorum" dedi. Nevzat Cebeci de diğer 2 isi gibi partinin ayrıştırıcı tavrı nedeniyle istifa ettiğini belirtti

MECLİSTE DENGE DEĞİŞTİ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılması ve Belediye Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrılmasıyla mecliste dengeler değişti. Son istifaların ardından Beykoz Belediyesi'nde CHP'nin meclis üyesi sayısı 15'e düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı 14, bağımsız meclis üyesi sayısı 3 oldu.

İMAMOĞLU ÇATLAĞI

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in istifası 'CHP'li belediyelerde İmamoğlu çatlağı' tartışmalarını gündeme getirdi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisine yakın isimlerden olan Gürzel'i Beykoz Belediyesi'ne göndermişti. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olan Gürzel'in göreve getirilişi yerel seçimler sonrası CHP Beykoz İlçe teşkilatında tepkilere neden olmuştu. Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de Gürzel'i Beykoz'da istemediği gündeme gelmişti. Son olarak Gürzel'in Beykoz ek bütçe ve bazı taşınmazların satışı ile ilgili sunduğu teklif CHP'li meclis üyelerinin ret oyuyla kabul edilmemişti.

