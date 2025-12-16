İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7172
  • EURO
    50,3791
  • ALTIN
    5936.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyelerde işçiler ayaklanıyor! ''Koltuklara oturulur oturulmaz vaatlerin tam tersi uygulanıyor''
Güncel

CHP'li belediyelerde işçiler ayaklanıyor! ''Koltuklara oturulur oturulmaz vaatlerin tam tersi uygulanıyor''

Kütahya'da CHP'li belediyenin işçilerine uygulandığı öne sürülen mobbing, protesto edildi. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, yerel seçimlerden hemen önce noter tasdikli beyannamelerle haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadıkça hiçbir personelin işine son verilmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen, koltuklara oturulur oturulmaz bu vaatlerin tam tersinin uygulandığını söyledi.

AA16 Aralık 2025 Salı 17:33 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerde işçiler ayaklanıyor! ''Koltuklara oturulur oturulmaz vaatlerin tam tersi uygulanıyor''
ABONE OL

Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçilere Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de destek verdi.

Özdemir yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, yerel seçimlerden hemen önce noter tasdikli beyannamelerle haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadıkça hiçbir personelin işine son verilmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen buna uymadığını savundu.

Sendika üyelerine mobbing uygulandığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Koltuklara oturulur oturulmaz bu vaatlerin tam tersi, yüz kızartıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Üyelerimiz adeta sistematik bir sendikal mobbingin hedefi olmuş, işyerlerinde bir korku iklimi estirilmiş, sendika değiştirmeleri yönünde açık ve kapalı tehditler Kütahya sokaklarında ayan beyan konuşulur olmuştur. İşçiler her gün odalara çekilmiş, mesai saatleri dışında telefonlarla rahatsız edilmiş, isim listeleri üzerinden kanunsuz baskı kurulmuş, sendikal tercihlerinden dolayı tutanakla terbiye edilme tehdidine maruz kalmıştır."

Özdemir, Başkan Kahveci'nin Türkiye'deki sendikal özgürlüğü alenen ihlal ettiğini öne sürdü.

Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilere baskıların arttığını dile getiren Özdemir, "Belediye Başkanı, işçilerle yaptığı toplantılarda ve yayımladığı videolarda, 'Hiçbir çalışana sendikanızı değiştirin demedik. Bu belediyede tüm sendikalara eşit mesafedeyiz. Anayasal haklara saygımız tamdır' ifadelerini kullanmıştır ancak bu beyanların tam aksine, tüm işçileri toplu halde bir araya getirerek açıkça 'Sendikanızı değiştirin, benim tercihim DİSK'tir' demiş. Böylece çalışanlar üzerinde doğrudan sendikal baskı ve mobbing uygulamıştır." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş'in kimliği belirsiz kişilerce telefonla aranarak tehdit edildiğini iddia eden Özdemir, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.