Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçilere Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de destek verdi.

Özdemir yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, yerel seçimlerden hemen önce noter tasdikli beyannamelerle haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadıkça hiçbir personelin işine son verilmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen buna uymadığını savundu.

Sendika üyelerine mobbing uygulandığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Koltuklara oturulur oturulmaz bu vaatlerin tam tersi, yüz kızartıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Üyelerimiz adeta sistematik bir sendikal mobbingin hedefi olmuş, işyerlerinde bir korku iklimi estirilmiş, sendika değiştirmeleri yönünde açık ve kapalı tehditler Kütahya sokaklarında ayan beyan konuşulur olmuştur. İşçiler her gün odalara çekilmiş, mesai saatleri dışında telefonlarla rahatsız edilmiş, isim listeleri üzerinden kanunsuz baskı kurulmuş, sendikal tercihlerinden dolayı tutanakla terbiye edilme tehdidine maruz kalmıştır."

Özdemir, Başkan Kahveci'nin Türkiye'deki sendikal özgürlüğü alenen ihlal ettiğini öne sürdü.

Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilere baskıların arttığını dile getiren Özdemir, "Belediye Başkanı, işçilerle yaptığı toplantılarda ve yayımladığı videolarda, 'Hiçbir çalışana sendikanızı değiştirin demedik. Bu belediyede tüm sendikalara eşit mesafedeyiz. Anayasal haklara saygımız tamdır' ifadelerini kullanmıştır ancak bu beyanların tam aksine, tüm işçileri toplu halde bir araya getirerek açıkça 'Sendikanızı değiştirin, benim tercihim DİSK'tir' demiş. Böylece çalışanlar üzerinde doğrudan sendikal baskı ve mobbing uygulamıştır." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş'in kimliği belirsiz kişilerce telefonla aranarak tehdit edildiğini iddia eden Özdemir, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.