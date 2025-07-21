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CHP'li belediyelerde mobbing skandalı patlak verdi

Denizli Büyükşehir ve Pamukkale belediyelerinde bazı çalışanların, sendikaya üye olmak istedikleri gerekçesiyle mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü. İddialar kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerde mobbing skandalı patlak verdi
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CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesinde, örgütlenmek için sendikaya üye olmak isteyen personellere mobbing uygulandığı iddia edildi.

DİSK Genel-İş Sendikası, CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesindeki örgütlenme çalışmalarına karşı, sendikaya üye olmak isteyen işçilere baskı uygulandığını öne sürdü. Denizli Büyükşehir ve Pamukkale belediyelerinde örgütlenme mücadelesi veren Genel-İş Sendikasının Genel Başkan Yardımcıları Al Haydar Kara ve Faruk Saral, bu mücadele sürecinde temel hakların ihlal edildiğini, sendika üyelerine mobbing uygulandığını ileri sürdü.

Genel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Al Haydar Kara ve Faruk Saral imzalı açıklamada sendikal hak ve özgürlüklerin Anayasa ile güvence altına alındığı hatırlatıldı.

" BU HAKKIN ENGELLENMESİ SUÇTUR"

Denizli Büyükşehir ve Pamukkale belediye yöneticilerini, sendikal haklara saygı duymaya davet eden Kara ve Saral, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sendikal hak ve özgürlükler Anayasa le güvence altına alınmış temel haklardır. Bu hakkın engellenmesi suçtur. Ne yazık ki Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı iş yerlerinde yürüttüğümüz örgütlenme sürecinde, temel haklarımız açık biçimde ihlal edilmekte, üyelerimize baskı uygulanmaktadır. Aynı şekilde Pamukkale Belediyesinde de Genel-İş Sendikasını tercih eden işçilere mobbing uygulandığını üzülerek takip ediyoruz. Bu tutum sadece hukuksuz değil aynı zamanda çalışanların iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Örgütlü mücadeleye inanan ve sendikamızla birlikte kararlılıkla yol yürüyen tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Her türlü baskıya rağmen haklarımızı sonuna kadar savunacağız"
  • Denizli Büyükşehir
  • Mobbing
  • Sendika Mücadelesi

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