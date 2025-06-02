İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerde rüşvetin adeta dolarla ölçüldüğü ortaya çıktı. Birçok tanık ve şüpheli ifadesinde rüşvet ücretlerinin dolar olarak belirlenmesi dikkat çekmişti. İşadamı Aziz İhsan Aktaş da CHP'li belediyelerde biriken alacaklarının tahsili için milyonlarca dolar ödediğini anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Daha önce de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon dolar haraç istediği konuşmanın ses kaydı ortaya çıkmıştı. Önceki soruşturmaların birinde ifadesi alınan tanık T.E. de Vaniköy'deki kaçak villa için belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildiğini anlatmıştı. Benzeri şekilde birçok tanık ve şüpheli ifadesinde rüşvet ücretlerinin dolar olarak belirlenmesi dikkat çekmişti.

ZORLA HASTANE SATTILAR

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi özetle şu şekilde:

Belediye araçlarının kullanması gereken benzin, mazot ihalesini kazanan Elif LPG belediyeden alacaklıydı. Belediye, borçlarını ödemek yerine Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla Etiler Tıp Merkezi'ni değerinin üzerinde fiyatla satın aldırdı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın talimatı ile koruması, şoförü İbrahim ve Olcay Akgün'e 600.000 dolar yatırıldı. Akpolat, İlbak Holding'e henüz ihalesiz olarak reklam işini vereceğini ve buradan alınacak 840 milyon TL ile borçların kapatılacağını söyledi.

BAHÇETEPE'YE 300 BİN DOLAR

Benzinlik ve AVM inşaatına izin almak istedik. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, 300.000 dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Bahçetepe'ye Özer Ayık'la 300.000 dolar para gönderdim. Seza Büyükçulha, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşıdır.

PARALAR İMAMOĞLU'NUN HAVUZUNA

İSFALT'ta kardeşlerimin şirketlerine ait ödemeler yapılmıyordu. Ertan Yıldız ve Burak Korzay (İSFALT Genel Müdürü), Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu belirtip "Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız" dediler. Bunun üzerine arkadaşına ait Kilyos'taki Kale Otel'de Korzay ile buluştuk. Bu buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde otelde 970.000 doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Bizden alınan paraların kendilerinin "SİSTEM" olarak adlandırdığı havuzda toplanıp İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler.

SEYHAN VE CEYHAN'DA MİLYON DOLARLAR

19 Temmuz 2024'te Ankara'da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesi'den hak edişlerimizi alabilmemiz için 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ankara'dan 3 farklı şubeden çekilerek, Celal Tekin'e teslim edilen para Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış.

YİNE LE MERIDIEN OTEL

Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar'ı, İmamoğlu'nun kameraları bantla kaatırdığı Le Meridien Otel'de ağırladım. Akrabalarımın önceki döneme ait alacaklarının ödemesi için Yumurtalık'ta aile şirketleri Öztaş Müteahhitlik adına kayıtlı 2 daire 20 milyon liraya alındı. Daha sonra dairelere toplam 4 milyon lira ödendi. Bankadan çekilen 300.000 doları Kadir Aydar'a Ankara'da bizzat teslim ettim.

ÇELİK BENİM ARACIMI KULLANIYOR

Aktaş ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı araçlardan birisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Aktaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, kardeşleri ve akrabalarının Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç talep ettiğini, kendilerinin de talebi karşıladıklarını belirtti. Aktaş, "Araç, seçim sonrası defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Beşiktaş Belediyesi'ne aldığımız araçlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e verilmiştir" şeklinde konuştu.

ZİMMETİ RÜŞVETLE KAPATTILAR

Beşiktaş Belediye'sinde bulunduğu bir sırada, başkan yardımcıları Ozan İş ve Alican Abacı görüştüğünü anlatan Aktaş "Ozan İş bana Sayıştay'ın yapmış olduğu incelemelerde belediyenin üst düzey personeli ve memurları aleyhine zimmet tespitini yaptığı, bazı kişilere fazla ödemeler yapıldığı, bu tutarın da 10 milyon TL olduğunu belirterek, belediye personellerine ödenmek için bu miktarı istedi. Yoksa hak edişi ödemeyeceklerini belirtti. Belediyeye 300.000 dolar getirttim. Burada Ozan İş'e kendi elimle teslim ettim. Paranın çekildiğine ait dekontu da dosyaya sunuyorum" şeklinde konuştu.

KARABAT PARA İSTEDİ

2024 yerel seçimlerinden önce, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın kendisini aradığını belirten Aktaş "'Ekrem Başkan'ın talimatı var' diyerek, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmalardan seçim için para toplanması talimatı olduğunu, para vermeyenlerin seçimden sonraki dönemde olmayacaklarını, ödemelerinin yapılmayacağını belirterek benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik adını kullanan Mesut Aykın vardı. Bu görüşme Esenyurt'taki Sheraton Otel'de gerçekleşti. Şirket müdürümle parayı kendisinin ofisine gönderdim" dedi.