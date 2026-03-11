Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. Belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığı yönündeki ihbarları değerlendiren emniyet güçleri, belirlenen adreslere ve belediye hizmet binasına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Antalya'da 1 milyar liralık "hafriyat" vurgunu

BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Operasyon çerçevesinde KOM şubesi ekipleri, belediye binasındaki ilgili birimlerde dijital materyaller ve ihale dosyaları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlenirken, delil toplama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, aralarında belediye çalışanları ve ihale süreçlerine dahil olan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin genelindeki farklı adreslerdeki çalışmaları ise titizlikle yürütülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyon neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon kapsamında 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğu bildirildi.

Böcek'ten rüşvet karşılığı imar

DÖŞEMEALTI'NA OPERASYON: ESKİ BAŞKAN DAHİL 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19'u yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.

Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu