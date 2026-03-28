Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü'nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan T.D.'nin suçüstü yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin üzerinde zarf içerisine koyulmuş dolarların bulunması ve yapılan aramalarda saklanan paraların bulunması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.