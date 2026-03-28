28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Rüşvet alırken böyle yakalandı
Güncel

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Rüşvet alırken böyle yakalandı

Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görevli bir kamu görevlisinin 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıkarken, yapılan aramalarda tavan arası ve gizli bölümlere saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin otel, restoran ve çeşitli işletmelere ilişkin işlemlerde çıkar sağlamak amacıyla birlikte hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü'nde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Devam eden çalışmalarda aynı gün gece saatlerinde şüphelilere yönelik ikamet, iş yeri ve belediyedeki ofislerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen delillere el konuldu.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda tavan arasına ve koltukların gizli bölümlerine saklanmış halde çok miktarda dolar, Euro ve altın bilezik ele geçirildi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan T.D.'nin suçüstü yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin üzerinde zarf içerisine koyulmuş dolarların bulunması ve yapılan aramalarda saklanan paraların bulunması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • Marmaris Belediyesi
  • rüşvet

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
