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  • CHP'li belediyelerde susuzluk isyanı büyüyor! Vatandaşlar haftalardır bidonla su peşinde
Güncel

CHP'li belediyelerde susuzluk isyanı büyüyor! Vatandaşlar haftalardır bidonla su peşinde

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor. Vatandaşlar CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterirken 90'lı yılları anımsatan görüntülerle birlikte tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerde susuzluk isyanı büyüyor! Vatandaşlar haftalardır bidonla su peşinde
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

YAZLIKÇILAR ŞEHRİ TERK EDİYOR

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti.

Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi.

Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

  • tekirdağ
  • susuzluk
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  • tekirdağ büyükşehir belediyesi

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