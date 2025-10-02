İSTANBUL 22°C / 17°C
  Güncel
  CHP'li belediyelerde yeni skandal! ''İmamoğlu'' bahanesiyle haraç
Güncel

CHP'li belediyelerde yeni skandal! ''İmamoğlu'' bahanesiyle haraç

CHP'li belediyeler bu kez Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu bahane edip rüşvet ve haraç topluyor. Bunlardan biri de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla bir iş insanından 'İmamoğlu'nun ailesi ve çocuklarına yardım' gerekçesiyle 50 bin dolar istedi.

Yeni Şafak2 Ekim 2025 Perşembe 08:29 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerde yeni skandal! ''İmamoğlu'' bahanesiyle haraç
ABONE OL

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bazı CHP'li büyükşehir belediyelerinin, Ekrem İmamoğlu ve ailesine yardım bahanesiyle zorla para topladıkları, vermek istemeyen iş insanlarının tehdit edildiği öğrenildi. Bu haraç toplama yöntemi, İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandıktan sonra başladı. CHP'li belediyelerle çalışan iş insanlarına "İBB ve diğer belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle başta İmamoğlu olmak üzere birçok kişinin zor durumda kaldığı, paranın bu nedenle toplandığı" söylendi. Baskı kurulan iş insanlarından zorla para istendi. Vermek istemeyenler tehdit edildi.

Muhittin Böcek, Gökhan Böcek, Ekrem İmamoğlu.

HARAÇ REDDEDİLİNCE TEHDİT BAŞLADI

O belediyelerden birisi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla bir iş insanından 50 bin dolar istedi. İş insanının ofisine giden oğul Böcek, parayı "İmamoğlu'nun ailesi ve çocuklarına yardım amacıyla" istediklerini söyledi. Talep reddedilince tehdit başladı.

KONU ÖNEMLİ CUMAYA KADAR ÖDE

Görüşmeden 15-20 gün sonra bu kez Muhittin Böcek devreye girdi. Baba Böcek o iş insanını arayıp "Gökhan'ın senden bir talebi olmuş, konu önemli. Yardımcı ol, cumaya kadar ödemeyi yapman gerek" dedi. İşletmeleri üzerinde baskı kurulacağı endişesine kapılan iş insanı, 300 bin TL'yi bir çalışanı aracılığıyla Gökhan Böcek'e teslim etti. Yolsuzluk soruşturmaları süren CHP'li belediyelerin para trafiği mercek altına alındı. Yapılacak araştırma kapsamında, hangi belediyelerin bu yöntemle haraç topladığı, hangi iş insanlarının benzer baskı ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıkarılacak.

