6 Eylül 2025 Cumartesi
  • CHP'li belediyelerde yolsuzluk bitmiyor! Naylon fatura skandalı
Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Övünç Demir, naylon fatura şirketi kurdurup ayda 4 milyonu iç etmekle suçlanıyor. Savcılığa başvuran itirafçı M.P., 'Başkanın talimatıyla şirket kurdum. Amaç, belediye şirketi Torbel ile naylon fatura işleri yapmaktı. Demir'in aylık 3-4 milyon gideri var. Bu giderler belediye ve kesilen naylon faturalarla sağlanıyordu. Başkanın adamları makam aracıyla gelip paraları alıyordu.' sözleriyle Demir'in yolsuzluğunu deşifre etti.

6 Eylül 2025 Cumartesi 08:16
CHP'li belediyelerde yolsuzluk bitmiyor! Naylon fatura skandalı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Y.'nin CHP'li Torbalı Belediyesi hakkındaki suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma sürerken, bu kez M.P. isimli bir kişi itirafçı oldu. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, iddiaya göre; naylon fatura işleri için şirket kurdurdu. Demir'in aylık 3-4 milyon lirayı bulan harcamaları da bu faturalar üzerinden aklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Y., CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında rüşvet iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaan Y., bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir'in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyona indirildiğini ayrıca, imar ve yapı kontrol müdürüne de beşer milyon lira rüşvet verildiğini öne sürdü.

Övünç Demir

Sabah'ın haberine göre, Soruşturma sürerken bu kez M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek itirafçı oldu. M.P., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, Övünç Demir ve işadamı Sefer İpekli'nin talimatıyla naylon fatura işleri için kendi adına şirket kurduğunu söyledi.

Sefer İpekli

PARALAR MAKAM ARACIYLA TESLİM EDİLDİ

Demir'in aylık 3-4 milyon TL giderinin bu faturalar üzerinden sağlandığını, paraların genellikle bankadan çekildikten sonra Temel Biçici'ye makam aracıyla teslim edildiğini aktardı.

Ayrıca ödemelerin Koruluk bölgesinde ve zaman zaman Bayraklı'daki rezidanstaki ofiste yapıldığını, sürecin suç örgütü gibi yürütüldüğünü ifade etti. İtirafçı olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

