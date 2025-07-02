CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk İzmir'e sıçradı! 20 milyar liralık vurgun

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmaları kapsamında CHP'li eski başkan Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 126 şüpheli arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu bildirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kooperatif mağdurlarının şikayetiyle başladı.

Savcılığa gönderilen Cemil Tugay imzalı dilekçelerde fazla ödemelerle ilgili sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında 'gereğinin yapılması' talep edildi.

ŞİKAYETÇİLER DE CHP'Lİ

30 Ekim 2020'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından kentsel dönüşüm için belediye iştiraklerinden İZBETON bünyesinde bir kooperatif kurulduğu; ancak 469 hak sahibinin mağdur olunca savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Cemil Tugay ile ekibinin de Soyer döneminde görev alan yöneticilerden şikayetçi olduğu iddia edildi. Belediye Teftiş Kurulu iç denetim raporuyla eski döneme ait yolsuzluklarla ilgili tüm belge ve bilgiler savcılığa teslim edildi.

BEŞ BİN HAYALİ ARAÇ

Sayıştay raporları ve mülkiye müfettişlerinin de incelemesiyle yolsuzlğun boyutu da genişledi. Soyer dönemindeki belediye yöneticilerinin 5 milyon TL üzerindeki temsil ve ağırlama giderlerinin faturasız şekilde İZBETON'a ödetildiği belirlendi. Savcılık İZBETON üzerinden 10 binin üzerinde araç kiralanmış gibi gösterilip 5 binine dair hiçbir kayıt olmadığını; geriye kalan 5 bin aracın ise üçte birinin fiilen kullanıldığını tespit etti. Yaklaşık 20 milyar TL'yi aşan kamu zararı ve fazladan ödemeler tespit edildi.

HALEF MÜŞTEKİ SELEF ŞÜPHELİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Tunç Soyer, yolsuzluk soruşturmasının başşüphelileri arasında. Soyer'den görevi 6 Nisan 2024'te devralan CHP'li yeni belediye başkanı Cemil Tugay ise soruşturma dosyasında 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Tugay, suç duyurusunda bulunmasına rağmen 'ihbarcı' olduğunu inkar ederek, "Savcılık İZBETON ile ilgili dosyaları istedi, onları yolladık" dedi.

126 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele polislerince gözaltına alınan 126 kişi arasındaki dikkat çeken isimler şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer

CHP İzmir İl Başkanı Ş. Aslanoğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı

İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yard. Övünç Özgen

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz

CHP Bornova İlçe Bşk. Yrd. H. İzgin

CHP Ankara İl Başkanı'nın oğlu F. E.

EKSİK DEMİR VE HATALI BETONDAN MÜHÜR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki toplu konut projesi eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından Haziran 2023'te mühürlenmişti. Skandala el atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm bloklar için tek tek detaylı inceleme ve rapor hazırlama kararı almıştı.

6 AYRI DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi (İZBETON Kooperatifi)

Gaziemir ve Karabağ Kentsel Dönüşüm Projeleri

Araç ve iş makinesi kiralamaları

2021-2024 yılları arasında yapılan konaklama, yemek ve organizasyonlardaki harcamalar

Asfalt ihaleleri

RAMER ve SİYAM firmalarının aldığı ihaleler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Tunç Soyer gözaltına alındı

Cemil Tugay, Soyer'in fişini çekti