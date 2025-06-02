İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1896
  • EURO
    44,803
  • ALTIN
    4245.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 38'e yükseldi
Güncel

CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 38'e yükseldi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: Gözaltı sayısı 38'e yükseldi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Yapılan çalışmalarda hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı böylece 38'e yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

  • yolsuzluk soruşturması
  • gözaltı
  • CHPli belediyeler

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.