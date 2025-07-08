CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu gözaltındaki 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 08:18 - Güncelleme:
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu gözaltındaki 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.