İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,168
  • EURO
    53,0682
  • ALTIN
    6722.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyelerin işçilere borcu katlanıyor: Haklarımızı almadan gitmiyoruz
CHP'li belediyelerin işçilere borcu katlanıyor: Haklarımızı almadan gitmiyoruz

İzmir'in Konak ilçesinde belediye çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında elde ettikleri geriye dönük hakların ödenmemesi nedeniyle eylem başlattı. Yaklaşık 15 aydır ödemelerin yapılmadığını ifade eden çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

ABONE OL

Konak Belediyesi'nin yanı sıra Karşıyaka, Buca, Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde de çalışanlar, kazanılmış haklarının korunması talebiyle eylemlerini sürdürüyor. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle ilçe belediyelerindeki iş bırakma eylemleri İzmir genelinde yayılırken, Konak Belediyesinde de protestolar devam ediyor.

Daha önce Konak Belediye binası önünde eylem yapan DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı ve işyeri temsilcileri, bugün mesai saatleri içinde belediye binası koridorlarında sloganlar atarak oturma eylemine geçti. İşçiler, uzun süredir haklarını alamadıklarını belirterek taleplerini dile getirdi.

Yaklaşık 15 aydır ödemelerin yapılmadığını ifade eden çalışanlar, insanca yaşam ve çalışma şartları istediklerini vurguladı. Huzur içinde çalışmak istediklerini söyleyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Sloganların ardından grup oturma eylemine başladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.