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CHP'li belediyelerin vurgununda perde arkası! Gerçek tanıkların evraklarıyla ortaya çıktı

CHP'li belediyelerin rüşvet çarkının perde arkası ifşa oldu. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ6 Temmuz 2025 Pazar 08:01 - Güncelleme:
CHP'li belediyelerin vurgununda perde arkası! Gerçek tanıkların evraklarıyla ortaya çıktı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

TANIKLAR BELGELERİ SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltında. Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bazı şüpheliler savcılığa yeni ifadeler verip evraklar paylaştı.

ZEYDAN KARALAR'DAN HAKSIZ MADDİ MENFAAT TALEBİ

Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönem, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.

TUTDERE DE KARALAR'IN İZİNDEN GİTMİŞ

Abdurrahman Tutdere'nin de haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu şirket yöneticilerini şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği öğrenildi. Bu kapsamda Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi.

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