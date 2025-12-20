İSTANBUL 14°C / 8°C
CHP'li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti... Bina yıkımı fiyaskoyla sonuçlandı

CHP yönetimindeki İzmir'in Balçova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bina yıkımı sırasında bitişikte bulunan bir apartmanda hasar meydana geldi. Balçova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmasında oluşan zararın belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 16:35
Edinilen bilgilere göre, Eğitim Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ömrünü tamamladığı gerekçesiyle bir bina, Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Ancak çalışmalar sırasında yaşanan sarsıntı ve bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bitişikte yer alan Halimağa Apartmanı da etkilendi.

Yıkım esnasında apartmanın dış cephesinde ve bazı duvar bölümlerinde hasar oluştu. Durumu fark eden bina sakinleri kısa süreli panik yaşarken, olayın ardından belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda, yıkım sırasında zarar gören apartmandaki hasarın belediye ekipleri tarafından en kısa sürede giderileceği ve oluşan tüm masrafların Balçova Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

