Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde cadde genişletme çalışmaları kapsamında çalışma yapan belediye ekipleri ekskavatörle, Seyitali sokak ve cadde kesişimindeki 73 yaşındaki Emine ve 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan'ın yaşadığı müstakil evin duvarını kırıp, şebeke suyu hattını patlattı.

Yine ekskavatörün darbesi ile yaşlı çiftinin bahçe duvarı da hasar alırken, yıkılma ihtimali bulunan bahçedeki duvarın geriye kalan kısımları korkuttu. Patlayan şebeke suyu sonrası evin bodrum katına su dolarken, duvarı yıkılan salondan içeri ise moloz yığınları döküldü.

Durum karşında şok olan ve o esnada evde bulunan 73 yaşındaki Emine Aydoğan, ne yapacağını bilemediğini anlattı.

BODRUMDAKİ SUYU SÜNGERLE TEMİZLEDİLER

Yaşlı çift, içerideki moloz yığınlarını temizlerken bodrum kattaki suyu ise sünger ve kovalarla tahliye etti. Belediye ekiplerince hasar tespit edilirken duvarın kırılan bölümü tuğla ile örülerek kapatıldı.

Öte yandan çalışmaları yakından takip eden 78 yaşındaki Seyfi Aydoğan isimli yaşlı adam ekipleri evine hasar vermemesi konusunda uyardığını iddia etti.

"BORUMDAN BİR TON SU ÇIKARDIM"

Konuyla alakalı 73 yaşındaki Emine Aydoğan, "O esnada Seyfi amcan dışardaydı. Bizim burada kiremitler vardı, kiremitlere ekskavatör darbe vurunca o taraf böyle yıkıldı. Ben o sırada evdeydim. Bu arkamda olan kısım bahçe duvarıydı, ama bahçe boştu. Korkmaz olur muyum? Tabii ki duvar yıkılınca biraz korktum. Bodrumumu su bastı, borumdan bir ton su çıkardım"dedi.

"ŞİMDİ ZARAR GELECEK DİYE GÖZETLİYORUM"

Ekipleri uyardığını söyleyen ve ona rağmen evinin yıkıldığını ifade eden Seyfi Aydoğan, "Kepçe çalışırken bizim duvarı da göçürdü. Aslında bahçede bir alan vardı orayı yıktı. Tabii kepçeci bilemedi herhalde. Benim kiremitleri de görünce oradan kiremitlere kepçeyi indirdi. Benim bahçe duvarı çöktü.

Salonumun duvarı da göçtü. Tabii kasıt yok. Bize çalışma yaparken haber vermediler. Bahçede bir sürü malzemem vardı. Motosikletim vardı, çamaşır makinesi vardı, eski yedekte duruyordu. Onun üstüne şimdi tahtalar düştü. Eşyalarım tahtaların altında şimdi bilemiyoruz durumlarını.

Sonra burada belediye suyu kesmemiş. Benim bodrumuma su doldu. Hanım sabahtan beri kovayla su taşıdı. Yani kasıt yok, ama suyu bari kesebilirlerdi. Hanımda 75-74 yaşında. Soğuktan etkilenmedik. Burdan bakıyorum yani başka yerden zarar gelecek diye gözetliyorum.

Şimdi yapıyorlar, Allah razı olsun. Yani mağduriyetimizi gideriyorlar. Tabii hiç olmasaydı onlara da işçilik olmazdı, bizim için de zarar olmazdı" diye konuştu.