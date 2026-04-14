Şubat ayında son 66 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı Manisa'da, Spil Dağı eteklerinde başlayan heyelanlar, bölgedeki yolları kullanılamaz hale getirdi. İlk olarak orman yolunda meydana gelen yaklaşık 400 metrelik heyelanın ardından, Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi mezarlığı yakınlarında ikinci bir heyelan yaşandı.

HEYELAN NEDENİYLE YOL 3 AYDIR KAPALI

Sülüklü Göl'e giden asfalt yolun 200 metrelik bölümü tamamen çöktü. Kapanan yol nedeniyle, bölgede ekili arazisi ve kiraz bahçesi olan çiftçiler ise arazilerine ulaşımda zorluk çektiklerini belirtti.

Bölgede arazisi olduğunu ve yürümek zorunda kaldıklarını kaydeden Aziz Köse, yaklaşık 3 aydır yolun kapalı olduğunu belirterek, "Benim bildiğim Ramazan başından bu yana bu yol bu şekilde. Bu yolun bir an önce düzene koyulması gerekiyor. Bunun için yetkililerden ciddi bir çalışma bekliyoruz. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çiftçi İmdat Akdeneş ise, "Burada bir tarlamız var, 11 buçuk dönümlük. Aşağı yukarı 2-2,5 kilometre yol yürümek zorunda kalıyoruz. Kiraz bahçemiz var ve bakım yapmak için gidemiyoruz. Yetkililere buradan bir an önce yolumuzu yapmasını istiyoruz. Gitmek zorundayız, şimdilik arka taraflardan çok dolaşarak gitmeye çalışıyoruz ama çok zor oluyor. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 aydır her gün ailecek yaklaşık 2 kilometre gidiş ve akşam 2 kilometre dönüş için yürüdüklerini söyleyen bölgede kiraz bahçesi bulunan bir başka çiftçi ise, "Sürekli yürüyerek gidip geliyoruz. Aynı zamanda yapacağımız ilaçlama tamamıyla kalmış oldu. Zor bela bir budamasını yapabildik. Geçemediğimiz için aracımızı burada bırakarak bahçeye kadar 2 kilometre elimizde eşyalarımızla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

YOL TRAKTÖRLE BİLE GEÇİLEMİYOR

Traktörüyle bile yolu geçmekte zorlandıklarını belirten bir başka çiftçi ise, "Yetkililerden tez zamanda bu yola bir çözüm bulunmasını talepte bulunuyoruz. Herkes için şu anda tam bahçe ve kiraz mevsimidir, işine gücüne bakması lazım. Çoluk çocuk hep yürüyerek gelip gidiyoruz. Aşağı yukarı git gel, hemen hemen 4 kilometreden fazla." dedi.

"SÜLÜKLÜ GÖL'E TEK ULAŞIM YOLU DA KAPANMIŞ OLDU"

Öte yandan, doğal güzelliğiyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Sülüklü Göl, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık tehlikesinin ardından yağışlarla birlikte yeniden eski görünümüne kavuşarak nilüfer çiçekleri ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ancak heyelan nedeniyle yolun kapanması, göle ulaşmak isteyen doğaseverlerin yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etmesine neden oluyor.