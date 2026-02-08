İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyenin ihmali tehlike saçıyor: Her gün ölümle burun buruna kalıyorlar
Güncel

CHP'li belediyenin ihmali tehlike saçıyor: Her gün ölümle burun buruna kalıyorlar

Denizli'de uzun süredir bozuk olan yol, son yağışların ardından daha da kötü hale geldi. Bölge sakinleri, çöken yol nedeniyle ulaşımın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek CHP'li belediyeden acil çözüm istedi. Mahalle sakinleri, bir kazanın can ve mal kaybına yol açmasından endişe ediyor.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 15:57 - Güncelleme:
CHP'li belediyenin ihmali tehlike saçıyor: Her gün ölümle burun buruna kalıyorlar
ABONE OL

Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi'ne bağlı Goçcaz mevkiinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bozuk olan mahalle yolunun son yağışların ardından kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Hasan Suyu mevkii ile halı sahanın bulunduğu bölgeden Goçcaz mevkiine ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelirken, çukurların derinleşmesi sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN İHMALİ TEHLİKE SAÇIYOR:

Bölge sakinleri, bugüne kadar dilekçeler ve sözlü başvurularla durumu yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. Yolun dar ve engebeli yapısı nedeniyle araçların şarampole devrilme riskinin bulunduğunu vurgulayan mahalle sakinleri, bir kazanın can ve mal kaybına yol açmasından endişe ediyor.

"ARABAYLA GEÇMEK NEREDEYSE İMKÂNSIZ"

Vatandaşlar, "Yolumuz yıllardır kötüydü, son yağışlardan sonra daha da bozuldu. Bazı yerlerde çökmeler oluştu. Arabayla geçmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bir kaza yaşanmadan önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, yolun özellikle tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşımda kullanıldığını belirterek, sorunun hem günlük yaşamı hem de üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Bölge halkı, yolun en kısa sürede onarılmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.