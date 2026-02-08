Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi'ne bağlı Goçcaz mevkiinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır bozuk olan mahalle yolunun son yağışların ardından kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Hasan Suyu mevkii ile halı sahanın bulunduğu bölgeden Goçcaz mevkiine ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana gelirken, çukurların derinleşmesi sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN İHMALİ TEHLİKE SAÇIYOR:

Bölge sakinleri, bugüne kadar dilekçeler ve sözlü başvurularla durumu yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. Yolun dar ve engebeli yapısı nedeniyle araçların şarampole devrilme riskinin bulunduğunu vurgulayan mahalle sakinleri, bir kazanın can ve mal kaybına yol açmasından endişe ediyor.

"ARABAYLA GEÇMEK NEREDEYSE İMKÂNSIZ"

Vatandaşlar, "Yolumuz yıllardır kötüydü, son yağışlardan sonra daha da bozuldu. Bazı yerlerde çökmeler oluştu. Arabayla geçmek neredeyse imkânsız hale geldi. Bir kaza yaşanmadan önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, yolun özellikle tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaşımda kullanıldığını belirterek, sorunun hem günlük yaşamı hem de üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Bölge halkı, yolun en kısa sürede onarılmasını ve kalıcı bir çözüm üretilmesini talep ediyor.