İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyenin ilgisizliği pes dedirtti... Turizmin merkezinde domuz kabusu
Güncel

CHP'li belediyenin ilgisizliği pes dedirtti... Turizmin merkezinde domuz kabusu

Marmaris Belediyesi ekiplerinin ilgisizliği sonrası ilçede yaban domuzu sorunu giderek büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının bu sefer ki adresi mezarlıklar oldu. Ölüye de diriye de rahat vermeyen yaban domuzu sorununa vatandaşlar artık çözüm istiyor.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
CHP'li belediyenin ilgisizliği pes dedirtti... Turizmin merkezinde domuz kabusu
ABONE OL

Turizmin gözde merkezlerinden Marmaris'te domuz sürüleri görülmeye devam ediyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede hoş olmayan görüntüler oluşturan yaban domuzları sadece çevreye değil, zaman zaman insanlara ve hayvanlara da zarar veriyor.

Marmaris'teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.

"ARTIK MEZARLIKLARA DA ZARAR VERİYORLAR"

Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzlarının son adresi ise mezarlıklar oldu.

Geçtiğimiz aylarda İçmeler Mezarlığı'na dadanan domuzların bu sefer ki adresi Armutalan Mezarlığı oldu. Mezarlıkların duvarlarından atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeliyor.

Mezarların gece domuzlar tarafından tahrip edildiği belirten bölge sakinleri, "Marmaris'te ölüye de diriye de domuzlar tarafından rahat yok. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun" diyerek duruma tepki gösterdiler.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.