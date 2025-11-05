İSTANBUL 19°C / 15°C
  CHP'li belediyenin iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkarttı! Bodrum'un göbeğinde leğenli eylem
Güncel

CHP'li belediyenin iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkarttı! Bodrum'un göbeğinde leğenli eylem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, susuzluğa tepki göstermek amacıyla meydanda leğen içerisinde kovadan su dökerek saçını yıkadı. Söz konusu kişi mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

5 Kasım 2025 Çarşamba 18:00
CHP'li belediyenin iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkarttı! Bodrum'un göbeğinde leğenli eylem
Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Çağatay Yavuz, evinde bir süredir su akmamasına tepki için Bodrum Belediye Meydanı'nda eylem yaptı.

Yanına aldığı leğen, 5 litrelik su ve kovayla meydana gelen Yavuz, burada saçını köpükle yıkayıp kovayla su dökerek, sıkıntısını yetkililere duyurmaya çalıştı.

Yavuz, gazetecilere, mahallesine bir süredir aralıklı olarak su verildiğini ancak 6 gündür hiç su akmadığını, saçkıran rahatsızlığının olduğunu ifade etti.

Uzun süredir ilçede su sıkıntısının yaşandığına da dikkati çeken Yavuz, yetkililerden, su sorununun bir an önce giderilip temel ihtiyaç olan suya ve hijyene kavuşmak istediklerini dile getirdi.

