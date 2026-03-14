İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyenin iş bilmezliği yeni mağduriyete sebep oldu! İzmir'de halk sokakta: Av sahalarında balık yerine çamur çıkıyor
Güncel

CHP'li belediyenin iş bilmezliği yeni mağduriyete sebep oldu! İzmir'de halk sokakta: Av sahalarında balık yerine çamur çıkıyor

İzmir'in Foça ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İzmir Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun Foça ve Karaburun arasındaki deniz alanına dökülmesine tepki gösterdi. Av sahasından balık yerine çamur çıktığını ifade eden vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamadan vazgeçmesini talep etti.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 23:02
ABONE OL

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, "Denizimizi kirletmeyin" ve "Mavimizi karartmayın" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar basın açıklamasının ardından sahil boyunca insan zinciri oluşturdu.

Grup adına açıklama yapan Ramis Sağlam, İzmir Körfezi temizliği kapsamında çıkarılan dip çamurunun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi sınırlarına dökülmesinin deniz ekosistemine zarar verdiğini savundu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÇAĞRI: UYGULAMADAN VAZGEÇ

Balıkçıların ağlarına balık yerine çamur dolduğunu ifade eden Sağlam, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamadan vazgeçmesini talep etti.

Sağlam, döküm işleminin bölge turizmini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkçı arkadaşlarımız 1 Eylül 2025 tarihinden bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını söylüyor. Sorumlular açıklama yapsın, bu sorun geçiştirilemez. Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve kültürel hayata daha fazla zarar vermeden bu işlem derhal durdurulmalıdır. İzinler iptal edilmeli, denetimlerin sonuçları açıklanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Küçükdeniz Limanı çevresinde insan zinciri oluşturan grup, Reha Midilli Caddesi boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşle eylemi sonlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.