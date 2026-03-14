Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, "Denizimizi kirletmeyin" ve "Mavimizi karartmayın" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar basın açıklamasının ardından sahil boyunca insan zinciri oluşturdu.

Grup adına açıklama yapan Ramis Sağlam, İzmir Körfezi temizliği kapsamında çıkarılan dip çamurunun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi sınırlarına dökülmesinin deniz ekosistemine zarar verdiğini savundu.

Balıkçıların ağlarına balık yerine çamur dolduğunu ifade eden Sağlam, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamadan vazgeçmesini talep etti.

Sağlam, döküm işleminin bölge turizmini ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkçı arkadaşlarımız 1 Eylül 2025 tarihinden bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını söylüyor. Sorumlular açıklama yapsın, bu sorun geçiştirilemez. Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve kültürel hayata daha fazla zarar vermeden bu işlem derhal durdurulmalıdır. İzinler iptal edilmeli, denetimlerin sonuçları açıklanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Küçükdeniz Limanı çevresinde insan zinciri oluşturan grup, Reha Midilli Caddesi boyunca gerçekleştirdikleri yürüyüşle eylemi sonlandırdı.