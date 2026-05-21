CHP'li Seyhan Belediyesi tarafından Sarıhamzalı Mahallesi'nde "Kentsel Gelişim Projesi" adı altında hayata geçirileceği duyurulan ve belediye işçilerine yönelik planlanan "Sarıhamzalı İşçi Konutları" projesinin temeli 2018 yılında görkemli bir törenle atıldı. Projede ilk etapta 6 bloktan oluşan 2+1 ve 3+1 daireler yapılacağı açıklandı.

"6 BLOK 3 BLOĞA DÜŞÜRÜLDÜ"

Ancak dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından proje ilerlemedi. 2019 yılında göreve gelen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay döneminde ise proje küçültülerek 6 bloktan 3 bloğa düşürüldü. İşçilerin yıllardır ödeme yaptığı projede maliyetlerin katlandığı öğrenildi.

"KONTULAR BİTMEDİ MALİYET SÜREKLİ ARTTI"

İlk etapta, Zeydan Karalar döneminde projeye dahil olan işçilerin 27 bin 500 TL ile 36 bin TL arasında ödeme yaptığı, daha sonra Akif Kemal Akay döneminde yeni bir düzenlemeyle 560 bin TL ile 600 bin TL arasında ek ödeme çıkarıldığı belirtildi. Böylece ilk etapta yer alan işçilerin toplamda 600 bin TL ile 650 bin TL arasında ödeme yaptığı ifade edildi.

İkinci etapta projeye dahil olan işçilerden ise iki kez ara ödeme alındığı, halen 10 bin TL ile 16 bin TL arasında taksit ödemeye devam ettikleri öğrenildi. Bu işçilerin toplam ödeme miktarının yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'yi bulacağı kaydedildi.

"AKİF KEMAL AKAY DÖNEMİNDE 4 YIL BOYUNCA YALNIZCA 1 BLOĞUN YAPIMINA BAŞLANABİLDİ"

Akay, 2023 yılında yaptığı açıklamada, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de iş yerimiz var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ancak projede tamamlandığı belirtilen bloğa halen bir işçinin taşınamadığı görüldü. Ayrıca diğer 2 bloğun ise yarım kaldığı görüntülendi. Tamamlanan blokta zemin katta su sorunu yaşandığı, belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı da objektiflere yansıdı.

"10 YILDA BİR BLOĞU BİLE BİTİREMEDİLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar, projenin yıllardır tamamlanamamasına tepki gösterdi.

Uçar, "Zeydan Bey 2014 yılında belediye başkanı seçildiğinde işçiler için sosyal bir hamle başlatacağını söyledi. 2016 yılında ciddi bir parayla binaların yapıldığı alanı kamulaştırdı. O kamulaştırılan alanda işçiler için ucuz sosyal konut yapacağını dile getirmişti. 2016 yılında bu projeyi hayata geçirmek için düğmeye bastı. Aradan geçen 10 sene olmasına rağmen ortada biten bir proje yok. En son bir bloğu bitirip işçilere teslim etme kararı aldılar. O bir bloğu bile bitiremediler" dedi.

Projede toplam 6 blok ve iş yerlerinden oluşan büyük bir alan bulunduğunu belirten Uçar, "10 yılda bir bloğu yapamayan zihniyet çıkıp TOKİ'lerle ilgili konuşuyor. TOKİ'lerde söz verdiler yapmadılar diyerek algı yoluyla çamur atmak için söylemde bulunuyorlar. Gelsinler önce Adana'da 10 yılda bitiremedikleri tek bloğa baksınlar" diye konuştu.

Belediyenin projede ciddi zarara uğradığını savunan Uçar, "2 tane 3 katlı yarım kalan inşaat var. O yarım kalanlara baktığınız zaman çürümeye terk edilmiş. Bunlar belediyeyi zarara uğratmaktır. Bahaneleri bitmiyor. Önce dediler ki altı su birikiyor ve bunun için çözüm oluşturacağız. Yapın belediyesiniz diyoruz. Ya da o binayı kim yaptıysa çağırın gereken önlemleri alın. Bize diyorlar ki çağırdık, bitireceğiz, güçlendirme yaptık diyerek bahaneleri bitmiyor" ifadelerini kullandı.

İşçilerin büyük bölümünün borçlarını ödediğini söyleyen Uçar, "İşçilerin yüzde 95'i kendilerine düşen borçların tamamını ödemişler. İnsanlar kira ödemekten bıktılar. 10 yıl içinde bir konut fiyatı kadar kira ödediler. Bu konutları zamanında vermiş olsalardı işçi arkadaşlarımızın konumu çok daha farklı olacaktı" dedi.