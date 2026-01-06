İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0499
  • EURO
    50,4631
  • ALTIN
    6159.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyenin otobüsleri alev alev yandı: Yolcular kendini dışarıya zor attı
Güncel

CHP'li belediyenin otobüsleri alev alev yandı: Yolcular kendini dışarıya zor attı

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüslerinde aynı gün içerisinde iki ayrı yangın meydana geldi. Otobüslerin motor kısmında çıkan yangınlar paniğe neden olurken, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 13:39 - Güncelleme:
CHP'li belediyenin otobüsleri alev alev yandı: Yolcular kendini dışarıya zor attı
ABONE OL

İlk yangın, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde saat 17.14 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

CHP'Lİ BELEDİYENİN OTOBÜSLERİ ALEV ALEV YANDI

İkinci yangın ise yine Pamukkale ilçesinde, İncilipınar Mahallesi'nde saat 19.00 civarında yaşandı. Seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü boş alana çekmek için hızla hareket etti. İnsanların ve araçların olmadığı alanda hemen otobüsü tahliye eden şoför sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Her iki olayda da yolcuların zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.