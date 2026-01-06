CHP'li belediyenin otobüsleri alev alev yandı: Yolcular kendini dışarıya zor attı

İlk yangın, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde saat 17.14 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki otobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise yine Pamukkale ilçesinde, İncilipınar Mahallesi'nde saat 19.00 civarında yaşandı. Seyir halindeki otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü boş alana çekmek için hızla hareket etti. İnsanların ve araçların olmadığı alanda hemen otobüsü tahliye eden şoför sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Her iki olayda da yolcuların zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.