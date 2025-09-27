Hollanda'da yaşayan Ersin Özel, İstanbul'da vefat eden babasının cenazesini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile kabrinin yanına defnetmek istedi; ancak ikametgahı ilçede olmadığı için engelle karşılaştı. CHP'li belediyenin işlemler için 40 bin lira ödeme istediğini belirten Özel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

OĞLU ADRESİNİ TAŞIDI

"Yakınlarımızın kabri Havuzlar Mezarlığı'nda bulunuyor. Benim de, babamın da burada tapulu evleri var. Faturalar da üzerimize kayıtlı ancak İstanbul'da da evimiz var. Vasiyete göre dedik ki aile fertlerimizin yanına Çorlu'ya defnedelim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü birimini aradığımızda dediler ki, 'Buraya gömemezsiniz.' 'Sebep nedir?' diye sorduğumda, 'Babanızın burada ikametgahı yok' denildi."

Dedik ki, 'Tapulu evi var, üzerine faturası var ve ayrıca vergisini de ödüyor.' Sebep sadece ikametgah. Vefat etmiş adama ikametgah çıkarılmak isteniyor. Ben de dedim ki, 'Adam vefat etmiş, ben bunu nasıl halledeceğim?' Belediye meclisi kararına istinaden 40 bin lira ücret ödemesi yapılması lazımmış. Cenazeyi soruşturmadan getirseydim ortada mı kalacaktık? Acımızı yaşayamadan ikametimi babamın Çorlu'daki evine aldırdım, olmayacak işi yaptırdık.

Cenaze defin işlemlerinin çözüme kavuşmasının ardından Ersin Özel ve ailesi, babaları Rüştü Özel'in cenazesini Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'na defnetti.