Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde, geçtiğimiz Aralık ayında bir caminin bitişiğinde yer alan istinat duvarının çökmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Olayın ardından hem yol hem de cami ve Kur'an kursu kapatıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, yol çalışmalarını tamamlayıp cami ve Kur'an kursunu da hizmete almadı.

Bölge halkı, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı tepkili olduklarını vurgulayarak, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve hem yolun hem de cami çevresinin güvenli hale getirilerek yeniden kullanıma açılmasını talep etti.