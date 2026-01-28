İSTANBUL 13°C / 11°C
Güncel

CHP'li belediyenin umursamazlığı pes dedirtti: Yolu bitirip camiyi ibadete açamadılar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir caminin yanındaki istinat duvarının çökmesiyle kapanan yol, CHP'li belediyenin umursamazlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır onarılmadı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yol nedeniyle sürücüler ve mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı. CHP'li belediyeye tepki gösteren bölge halkı, durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini savundu.

28 Ocak 2026 Çarşamba 11:00
CHP'li belediyenin umursamazlığı pes dedirtti: Yolu bitirip camiyi ibadete açamadılar
Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde, geçtiğimiz Aralık ayında bir caminin bitişiğinde yer alan istinat duvarının çökmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Olayın ardından hem yol hem de cami ve Kur'an kursu kapatıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi, yol çalışmalarını tamamlayıp cami ve Kur'an kursunu da hizmete almadı.

Bölge halkı, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı tepkili olduklarını vurgulayarak, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve hem yolun hem de cami çevresinin güvenli hale getirilerek yeniden kullanıma açılmasını talep etti.

