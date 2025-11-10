İSTANBUL 22°C / 14°C
  CHP'li belediyenin yol çalışmasında büyük ihmal! Ortalık savaş alanına döndü
Güncel

CHP'li belediyenin yol çalışmasında büyük ihmal! Ortalık savaş alanına döndü

Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediyesi'ne ait bir kamyonet, el freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kayarak 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metrelik duvardan yola düştü. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 12:32
CHP'li belediyenin yol çalışmasında büyük ihmal! Ortalık savaş alanına döndü
Korkunç kaza, Trabzon'un Ortahisar İlçesi İncinur Sokak'taki yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt yüklemek için yokuş aşağı park edilen Ortahisar Belediyesi'ne ait kamyonetin freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre yükseklikten Sezai Uzay Caddesi'ne düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BÜYÜK BİR FACİA ATLATTIK"

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaşanan kazanın ardından kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili belediye çalışanlarından bilgi alan Başkan Kaya, "Allah acıdı bize, Allah korudu başka izahı yok. Alt tarafta bir sürü insana bir şey olabilirdi, büyük bir facia atlattık. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

"ŞOFÖR ARKADAŞ NEREDE O SIRA? NİYE ATLAYIP ARABAYI DURDURMADI?"

Olayın ihmalkarlıktan kaynaklandığını belirten Kaya, "Şoför arkadaş nerede o sıra? Niye atlayıp arabayı durdurmadı? Araba yükleniyor, şoför arabada değil. Böyle bir şey olur mu? Burada canlar gidebilirdi. Böyle çalışma mı olur. Kaza ihmalden olur, akılsızlıktan olur" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

