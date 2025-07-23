İstanbul Şile'de, işletme ruhsatı olmayan Gönen Otel'e CHP'li Şile Belediye Başkan Yardımcısı' Ali Sinan Özel'in talimatıyla usulsüz ruhsat verilmesi olayı, devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili dosyaya girdi.

İddiaya göre, Şile Gönen Otel'in belediyenin AK Parti'de olduğu dönemde mühürlendiği ve iki defa kaçak eklentileri nedeniyle kısmi yıkım işlemi uygulandığı ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yönetimin CHP'ye geçmesiyle otel yönetimi, yeniden ruhsat almak için belediyeye başvuruda bulduğu belirtildi.

'RUHSAT VERİLEMEZ' RAPORU

Başvuru üzerine Şile Belediyesi Zabıta Ekipleri, 12 Ağustos 2024 tarihinde tesise giderek inceleme gerçekleştirdi ve tesisin daha önce belirlenen eksiklikleri gidermediğini ayrıca yangın yönetmeliği başta olmak üzere gerekli mevzuatı uygulamadığını belirledi.

Yapılan inceleme sonrası oluşturulan rapor doğrultusunda ruhsat verilemeyeceği işletmeye bildirildi. Bunun üzerine otel yönetimi eksiklikleri gidermek için 22 Ekim 2024 tarihinde 12 aylık bir taahhüt verdi.

Eksikliklerin giderilmemesine rağmen müşteri kabul eden otel için, resmi evrakta imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görülen Ali Sinan Özel'in devreye girdiği görüldü.

Özel'in Zabıta Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile otelden 12 aylık taahhüt alındığını ve ruhsat sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

4 MİLYON TL RÜŞVET

Başkan yardımcısının Zabıta Müdürlüğü'ne verdiği yazılı talimatla işletmeye çalışma ruhsatı verilmesini istedi.

Sabah'ın haberine göre, Bu yazı sonrasında otele Belediye Başkanının imzasıyla 2025 yılında işletme ruhsatı verildi. Bu rüşvet olayı, Şile Belediyesi'nde devam eden rüşvet soruşturması dosyasına girdi.

Dosyaya göre, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sinan Özel'in, söz konusu ruhsat verme işlemi nedeniyle 4 milyon TL aldığı belirlendi.

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