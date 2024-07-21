Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce suyun birim fiyatına dev oranda zam yapıldı. Alınan kararla, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam ile 10 liraya çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Fotoğraftaki: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

SUYA BÜYÜK ZAM

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.



'EN UCUZ SU' DİYE ÖVÜNÜYORDU...

Öte yandan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim döneminde 'en ucuz suyu biz kullanıyoruz' ifadeleriyle yaptığı propaganda akıllara geldi.

'En ucuz suyla' övünen Böcek'in suya yüzde 446 oranından zam yapması tepki çekti.

"GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER"



Yüzde 446'lık su zammına tepki gösteren vatandaşlar, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumayı korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMI"

Sosyal medyada da tepki gösteren vatandaşlar, "Arkadaşlar tepkiler gitgide büyüyor. Bilindiği üzere suya % 446 cumhuriyet tarihinin en büyük zammı bu şahıs Muhittin Böcek tarafından yapıldı ve onaylandı." ifadelerini kullandı.

CHP GENEL MERKEZİ'Nİ İŞARET ETTİ

CHP Genel Merkezi'nin numarasını paylaşan bir vatandaş, "Tepkilerinizi büyükşehir belediyesine başvuru yapıp boşa vakit harcamamanız adına genel merkezin numarasını paylaştım oradan arayıp şikâyette bulunabilirsiniz. Bu konunun siyasi boyutu yoktur, insani boyutu vardır, bunu unutmayın" paylaşımında bulundu.