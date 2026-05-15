İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5462
  • EURO
    53,051
  • ALTIN
    6662.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeye 247 milyon ödediler, ortada kaldılar! Kentsel dönüşüm vaadi fiyasko çıktı
Güncel

CHP'li belediyeye 247 milyon ödediler, ortada kaldılar! Kentsel dönüşüm vaadi fiyasko çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yürütülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etabında yer alan evlerinin zamanında teslim edilmediğini belirten hak sahipleri eylem yaparken; grup adına konuşan Akın Erdem, İZBETON'a 247 milyon liradan fazla ödeme yapmalarına rağmen inşaatların durduğunu tesadüfen öğrendiklerini ve müteahhit firmanın 400 milyon liralık hak edişinin ödenmediğini iddia etti.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 17:13 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye 247 milyon ödediler, ortada kaldılar! Kentsel dönüşüm vaadi fiyasko çıktı
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki evlerinin açıklanan sürede teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, alanda bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Akın Erdem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonların mağduriyetlerinin haklılığını ortaya koyduğunu belirtti.

İZBETON'a toplam 247 milyon 950 bin lira ödeme yaptıklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Ödemeye de halen devam ediyoruz. Bunca iyi niyet göstermemize rağmen inşaatlarımızın imalatının durduğunu 6 Mayıs'ta tesadüfen öğrendik. Konuyu sorduğumuz belediye yetkililerinden bir cevap alamadık ve her zaman yaptıkları gibi oyalanmaya çalışıldık. Biraz daha fazla irdelediğimizde inşaatlarımızı yapan firmanın 400 milyon liralık hak edişinin İZBETON tarafından ödenmediğini öğrendik."

Akın Erdem, inşaatların en kısa zamanda önce başlatılması ve söz verildiği gibi temmuz ve kasım aylarında teslim edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.