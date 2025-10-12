İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında fare skandalı

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ne ait ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim gerçekleştirildi. Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

AA12 Ekim 2025 Pazar 07:45
CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında fare skandalı
Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.

Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.

Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

