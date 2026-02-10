İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan çöp sorunu, belediye işçilerinin gerçekleştirdiği bir günlük grevin ardından daha da görünür hale geldi. Grev sona ermesine rağmen, ilçenin genelinde biriken çöp yığınları kaldırılmadı ve vatandaşlar çevreye yayılan kötü kokudan şikayetçi olmaya devam ediyor.

Bu durum, Buca'daki çöp sorununun sadece geçici bir kriz değil, daha derin ve kronik bir yapısal sorun olduğunu gözler önüne serdi.

İLÇEYİ ÇÖP DAĞLARI SARDI

Buca'da belediye işçilerinin gerçekleştirdiği ve bir gün süren grev süreci sona erdi. Ancak grevin ardından ilçedeki ana caddeler, sokak araları ve hatta çocuk parklarının yakınları çöp dağlarıyla doldu.

Konteynerlerden taşan atıklar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, vatandaşlar durumun sadece grevle ilgili olmadığını, ilçede çöp toplama sorununun sürekli yaşandığını ifade etti.

"KOKUDAN GEÇİLMİYOR, SİNEK VE FARELER BASIYOR"

Mahalle sakinlerinden Nagihan Derin, belediyeye çağrıda bulunarak, "Belediyemiz artık çöplerimizi toplasın. Kokudan geçilmiyor, sinek ve fare basıyor buraları. Çocuklarımız hep mikrop kapıyor, hasta oluyor. Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor" dedi.

Çöp yığınlarının çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten Recep Koca ise, "Alan olmayınca çöpler böyle birikiyor, koku oluyor. Özellikle yazın çok kokuyor" ifadelerini kullanarak yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.