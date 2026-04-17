  CHP'li belediyeye irtikap operasyonu: Belediye başkanı dahil 5 gözaltı
CHP'li belediyeye irtikap operasyonu: Belediye başkanı dahil 5 gözaltı

CHP yönetimindeki Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı 'irtikap' suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

