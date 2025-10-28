İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

CHP'li belediyeye isyan: Benim oyum nereye gidiyor? Buranın halini görün

Tekirdağ'da yaşanan şiddetli yağış sonrası evini su basan vatandaş altyapı yetersizliğine isyan ederek 'Benim vatandaşlığım nerede kaldı, benim oyum nereye gidiyor. Ben kimden yardım istiyorum. Lütfen şu Tekirdağ'ın halini görün.' dedi.

IHA28 Ekim 2025 Salı 16:51
CHP'li belediyeye isyan: Benim oyum nereye gidiyor? Buranın halini görün
ABONE OL

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi'nde mazgallardan taşan sular bir evin içine doldu.

Evin odaları ve mutfağı kısa sürede suyla kaplanırken, mahalle sakini Hayriye Teker, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Teker, hiçbir yetkilinin gelmediğini, evinin sular altında kaldığını belirterek, "Ben evimde rahat oturamayacak mıyım, benim vergilerim nereye gidiyor.

Benim vatandaşlığım nerede kaldı, benim oyum nereye gidiyor. Ben kimden yardım istiyorum. Lütfen şu Tekirdağ'ın halini görün.

Kimseden yardım istemiyorum, şu mağduriyetimi giderin" ifadelerini kullandı.

