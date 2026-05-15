CHP'li belediyeye operasyonda gizli oda bulundu

Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ikametine ait bahçenin altındaki gömülü gizli odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 20'ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti.

Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.

