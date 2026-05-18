İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5819
  • EURO
    53,122
  • ALTIN
    6680.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Yardımcısı ve 12 isim tutuklandı
Güncel

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Yardımcısı ve 12 isim tutuklandı

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma skandalı patladı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 22:24 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Yardımcısı ve 12 isim tutuklandı
ABONE OL

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Emrah Karan, E.A, M.K, S.G, O.Ç, S.Ç, M.M, T.D, Ö.A, Ü.V, G.K. ve A.S.V. tutuklanırken, Ö.V. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.