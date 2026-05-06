Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri C.Ç.T. taburcu edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
C.Ç.T'nin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.