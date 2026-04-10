Güncel

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik 'rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memurlar, işçiler ve bazı şirket yöneticilerinin bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

AT ETİ SKANDALINA KARIŞAN İSİMLER DE GÖZALTINDA

İhale yolsuzluğu operasyonu kapsamında, daha önce adı at eti skandalına karışan Toros Gıda Sanayi Limited Şirketinin ortaklarının da bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Aşevindeki at eti skandalına adı karışan firma yetkilileri de gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında, bir süre önce at eti skandalıyla gündeme gelen ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevine et tedarik ettiği belirtilen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E.'nin de bulunduğu öğrenildi.

30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

