İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9396
  • EURO
    50,5455
  • ALTIN
    5977.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... 4 şüpheli tutuklandı
Güncel

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... 4 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, belediyenin 2023 yılında 2 bin çöp konteyneri alımı ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı aktarılmıştı.

  • Döşemealtı Belediyesi
  • Yolsuzluk

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.