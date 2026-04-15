İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7561
  • EURO
    52,7966
  • ALTIN
    6924.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... Başkan yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
Güncel

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... Başkan yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi yer alırken 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu... Başkan yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
ABONE OL

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ni hedef alan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması büyük yankı uyandırdı. 10 Nisan'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın bulunması, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 31'i adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI CİVAN VE 11 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

POLİS BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPTI

Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, 10 Nisan'da belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binası ve zanlıların adreslerinde arama yapmıştı.

  • mersin
  • tutuklama
  • rüşvet
  • yolsuzluk
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.