Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ni hedef alan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması büyük yankı uyandırdı. 10 Nisan'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın bulunması, soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 31'i adliyeye sevk edildi.
BAŞKAN YARDIMCISI CİVAN VE 11 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
POLİS BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPTI
Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, 10 Nisan'da belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binası ve zanlıların adreslerinde arama yapmıştı.