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  • CHP'li belediyeye ''zimmet'' davasında karar çıktı: Eski belediye başkanına hapis cezası
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CHP'li belediyeye ''zimmet'' davasında karar çıktı: Eski belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale'de 'zimmet' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö'ye 11 yıl 8 ay, muhasebeci H.H.D'ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye ''zimmet'' davasında karar çıktı: Eski belediye başkanına hapis cezası
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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Y.Ö. ile sanık avukatları hazır bulundu. Koyuncu ile H.H.D. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Y.Ö. savunmasında, hata yaptığı ve inanmak zorunda olduğu durumların bulunduğunu savunarak, "Bizden sana zarar gelmez, sen dediklerimizi yap' dediler. Koyuncu, beni bu zamana kadar aramadı. İstemeyerek de olsa yaptıklarımdan pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "zimmet" suçundan Y.Ö'ye 10 yıl, H.H.D'ye "yardım etme"den 5 yıl, Koyuncu'ya ise "denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme"den 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"Sahte belge kullanma" suçundan beraat eden Koyuncu'nun cezasını, 2 yılın altına olması nedeniyle erteleyen heyet, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklar Y.Ö. ve H.H.D'ye "sahte belge kullanma" suçundan 1'er yıl 8'er ay ceza vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

OLAY

Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla 5 Kasım 2025'te gözaltına alınan merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Koyuncu, Y.Ö. ve H.H.D. hakkında "zimmet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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