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CHP'li Beşiktaş Belediyesinde skandal bitmiyor

Beşiktaş Belediyesi’nin CHP’li 6 meclis üyesi, Başkan Yardımcısı Yasemin Saral’ın rüşvet karşılığı kaçak binalara göz yumduğu iddiasıyla başkanlık makamına dilekçe verdi.

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Beşiktaş'ın CHP’li meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı Saral’ı rüşvet almakla suçladı. CHP’li meclis üyelerinden Ali Bağdatlı, Murat Uluhan, İsmet Aslan, Mustafa Mercan, Celal Abbas Yılmaz ve Selin Deniz Bozkurt, Saral’ın görevden alınması için belediyeye 2 sayfalık dilekçe verdi.
 
Akşam'ın haberine göre; 25 Ocak 2019 tarihli dilekçede şu ifadeler dikkat çekti: 
 
ASTRONOMİK RAKAMLAR 
 
“Belediyemizde son dönemde keyfi uygulamalar ile kaçak inşaatların çoğalması partimizi zedelenmektedir. Levent ve Beşiktaş'ta ruhsatsız çalışmalardan birçok örnek bulunmaktadır. Başkan yardımcımız Yasemin Saral’ın yaptığı sorumsuz ve keyfi uygulamalar, kişi ve kurumlardan talep ettiği astronomik rakamlar, bu rakamları yüksek bulan kişi ve kurumlar fiyatları düşürmek için aracılar kullandığı tespit edilmiştir. Talep edilen bu astronomik rakamların belediyemizin ve vakfın herhangi bir harcamasında kullanılmadığı tespit edilmiştir.” 
 
 

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