CHP'li Böcek soruşturmasında ''pişmanlık'' süreci: İfadesi 8 buçuk saat sürdü

Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.