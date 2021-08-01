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CHP'li Bodrum Belediyesi alay konusu oldu

CHP'li Bodrum Belediyesi çok sayıda kişiyle 10 metrelik bir mesafede su taşıma PR videosu paylaştı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım aracından indirilen ürünlerin çok sayıda kişi tarafından taşınması sosyal medyada alay konusu oldu.

1 Ağustos 2021 Pazar 20:28 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 20:28
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CHP'li Bodrum Belediyesi onlarca kişiyle 10 metrelik bir mesafede su taşıma PR videosu paylaştı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yardım aracından indirilen ürünlerin çok sayıda kişi tarafından taşınması sosyal medyada gündem oldu.

Aracın, yardım malzemelerinin depolandığı binanın önüne değil de uzak bir noktada yanaştırılması ve araçtan indirilen ürünlerin çok sayıda kişi tarafından taşınması bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Aracın, yardım malzemelerinin depolandığı binanın önüne değil de uzak bir noktada yanaştırılması ve araçtan indirilen ürünlerin çok sayıda kişi tarafından taşınması bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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