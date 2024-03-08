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  • CHP'li Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine dikkat çeken tepki: Ne oldu da arayıp 'Aman başkanım düzelt' dedin
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CHP'li Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine dikkat çeken tepki: Ne oldu da arayıp 'Aman başkanım düzelt' dedin

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, 'Önce, 'Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapısı DEM Parti'ye kapalı' deyip, sonra da ne oldu da arayıp 'Aman başkanım düzelt.' dedin. Genel Başkanınız da Uşak'ta 'DEM Parti de dahil kapılarımız herkese açık.' dedi.' ifadesini kullandı.

AA8 Mart 2024 Cuma 18:44 - Güncelleme:
CHP'li Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine dikkat çeken tepki: Ne oldu da arayıp 'Aman başkanım düzelt' dedin
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Uluçay, Fatih ve Eşrefpaşa mahallelerinde gerçekleştirdiği mitingde, Afyonkarahisarlıların sevgisi olduğu müddetçe hizmetkar olmaya hazır olduklarını söyledi.

Gece gündüz çalışarak "Yapılamaz" denilen ne varsa yaptıkları gibi 109 projelerini de hayata tek tek geçireceklerini aktaran Uluçay, "Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Sizler başkan bizler hizmetkar olacağız." dedi.

Uluçay, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Önce, 'Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapısı DEM Parti'ye kapalı' deyip, sonra da ne oldu da arayıp 'Aman başkanım düzelt.' dedin. Genel Başkanınız da Uşak'ta 'DEM Parti de dahil kapılarımız herkese açık' dedi. Yuh olsun size, yuh olsun sizin milletçiliğinize, yazıklar olsun şehit kanlarıyla sulanmış Afyonkarahisar'da 'Belediyenin kapıları DEM Parti'ye de açıktır.' demenize. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı, bu topraklardan size oy çıkmaz. Analarımız, bacılarımız, abilerimiz, ablalarımız size destek vermezler. Bunu da sandıkta hep birlikte göreceğiz. Afyonkarahisar'ımızın her bir noktası terör sevicilere, terörü destekleyenlere ve yandaşlarına da kapalıdır Allah'ın izniyle."

- KÖKSAL, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal da Seçim Koordinasyon Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sanatta, siyasette, iş dünyasında, sporda ve hayatın her alanında daha fazla kadının yer aldığı bir Türkiye dilediğini söyledi.

DEM Parti ile ilgili sözlerine değinen Köksal, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı, etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır... 'Genel başkanla karşı karşıya geldi. Yan yattı, çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz."

  • Hüseyin Ceylan Uluçay
  • DEM Parti Adayı

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