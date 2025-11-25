İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

CHP'li büyükşehirde atık krizi derinleşiyor... Vatandaşlar çevre katliamına tepki gösterdi

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerin kötü koku yaydığını ve sağlık riski oluşturduğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Zaman zaman biriken çöplerin yakıldığını, mahallede ciddi hijyen eksikliği yaşandığını savunan Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, 'Mahallemiz sinek, fare dolu. Ben 30 senedir bu mahallede oturuyorum, 30 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim belediyeden tek istediğimiz, şantiyeyi buradan kaldırması. Burası şehir içi, çok ciddi lağım fareleri var. Yağmur yağdığı halde sinekler gitmiyor. Alsancak'a, Karşıyaka'ya, Göztepe'ye gösterdikleri ilgiyi bu bölgeye de göstermelerini istiyoruz.' dedi.

AA25 Kasım 2025 Salı 16:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapanmasının ardından alanda çok miktarda çöp biriktirildiğini öne sürdü.

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, AA muhabirine, vahşi depolamanın bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.

Zaman zaman biriken çöplerin yakıldığını, mahallede ciddi hijyen eksikliği yaşandığını savunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Mahallemiz sinek, fare dolu. Ben 30 senedir bu mahallede oturuyorum, 30 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim belediyeden tek istediğimiz, şantiyeyi buradan kaldırması. Burası şehir içi, çok ciddi lağım fareleri var. Yağmur yağdığı halde sinekler gitmiyor. Alsancak'a, Karşıyaka'ya, Göztepe'ye gösterdikleri ilgiyi bu bölgeye de göstermelerini istiyoruz."

Kötü kokunun rahatsız ettiğini dile getiren mahalle sakini Halime Bilgetecan da "Koku katlanılacak durumda değil. Temiz havamızı istiyoruz. Eskisi gibi penceremizi açtığımızda mis gibi koku almak istiyoruz. Hasta olmak istemiyoruz. Çocuklarımız sürekli hastalanıyor." dedi.

Mahalledeki işletmecilerden Hakan Kaçar ise kötü koku ve sinek problemi nedeniyle müşterilerinin sayısının azaldığını öne sürdü.

