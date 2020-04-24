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Güncel

CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yaptığı gerçek dışı açıklamalar sebebiyle ‘Hakaret' ve ‘İftira' suçları kapsamında bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi. Altun'un avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında bazı basın kuruluşlarına gerçek dışı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

24 Nisan 2020 Cuma 13:27 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:29
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yaptığı gerçek dışı açıklamalar sebebiyle bir soruşturma daha başlatıldı. Altun'un avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında bazı basın kuruluşlarına gerçek dışı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili doğru olmayan bir haber yayınlamıştı. Haber ardından aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın da bulunduğu bazı CHP'li yöneticiler beyanlarda bulunmuştu. Cumhuriyet'in yalanlanan haberini kaynak alan beyanlar üzerine Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç harekete geçti ve iftira ile hakaret suçu kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu.

YENİ SORUŞTURMA

Canan Kaftancıoğlu ve Nadir Ataman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yapılan şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında soruşturma başlattı.

'TALİMAT' AÇIKLAMASINA SORUŞTURMA

Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Suç ve suçluyu övme' ve 'Suça teşvik' suçları kapsamında da ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma, Kaftancıoğlu'nun Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini açıklaması ardından yapılan şikayet üzerine başlatılmıştı.

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