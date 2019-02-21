CHP’li Çeviköz S-400 alımına ilşkin ABD ile paralel açıklamalar yaptı

Çeviköz, "ABD, Türkiye’nin S-400 alımını NATO güvenliği meselesi olarak görüyor. Bu şekilde bir uyarıda bulunmayı da lüzumlu görüyor. Biz de eğer NATO içindeki konumumuzu ve ulusal güvenliğimizin NATO üyesi olmaktan kaynaklanan özelliğini dikkate alacak olursak bu S-400’ler konusunda daha duyarlı davranmamız gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.

(Akşam)