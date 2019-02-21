CHP’li Çeviköz S-400 alımına ilşkin ABD ile paralel açıklamalar yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Rusya’dan alınması planlanan S-400’lerin önümüzdeki dönemde gündemin en önemli maddesi olacağını belirterek, ABD’yle paralel açıklamalar yaptı.
Çeviköz, "ABD, Türkiye’nin S-400 alımını NATO güvenliği meselesi olarak görüyor. Bu şekilde bir uyarıda bulunmayı da lüzumlu görüyor. Biz de eğer NATO içindeki konumumuzu ve ulusal güvenliğimizin NATO üyesi olmaktan kaynaklanan özelliğini dikkate alacak olursak bu S-400’ler konusunda daha duyarlı davranmamız gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.
(Akşam)
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